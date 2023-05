La Juve, Pogba e quei 70 mila euro al minuto

Per capire come mai Pogba si sia fatto male di nuovo, per fortuna non gravemente, anche se la sua stagione è praticamente finita, risulta illuminante leggere l'intervista rilasciata a Fabio Riva per Tuttosport dal prof. Fabrizio Tencone, capo della struttura medica bianconera fra il '95 e il 2016, oggi direttore di Isokinetic Torino. Quando il calciatore decise di ricorrere alla terapia conservativa anziché optare per l'operazione al ginocchio, Tencone definì la scelta "drammaticamente sbagliata". Oggi ha soggiunto: "Maledetta potrebbe apparire forse quella prima decisione. Perché è vero che, probabilmente con un'operazione immediata Pogba non avrebbe potuto comunque partecipare ai Mondiali, ma avrebbe certamente potuto disputare una seconda parte di stagione con continuità di allenamenti e quindi di condizione fisica. Di conseguenza, il rischio infortuni sarebbe diminuito molto. Quando, invece, la condizione è imperfetta in seguito di rientri e stop, rientri e stop, allora l'infortunio è dietro l'angolo perché il corpo è comunque più fragile".