Chiellini, un anno fa l'addio alla Juventus: il post che emoziona i tifosi

Chiellini, il post per ricordare l'addio alla Juve

Si tratta di una data sicuramente indimenticabile per Chiellini, attualmente al Los Angeles Fc in MLS. L'ex capitano bianconero ha infatti voluto ricordare quanto accaduto un anno fa con un post su Twitter. Il difensore ha pubblicato una foto della partita in questione accompagnata dalla didascalia: "One year ago" seguita da due cuori bianconeri. Il post è stato subito commentato da tantissimi tifosi della Juve, tra chi si emoziona e chi si augura di rivederlo un giorno in società.