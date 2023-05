La Juve, Giuntoli e 150 milioni di riscatti che possono sfumare

Quando Cristiano Giuntoli approderà a Torino quale nuovo direttore sportivo della Juve (De Laurentiis permettendo: in questo momento la situazione è in stallo), il primo dossier di cui si occuperà riguarderà Kulusevski, McKennie, Zakaria e Arthur. Ceduti in prestito rispettivamente a Tottenham, Leeds, Chelsea e Liverpool, torneranno alla base; c'è anche Bentancur, ma potrebbe rimanere agli Spurs. Considerato che le operazioni definite durante il mercato del gennaio scorso avrebbero potuto generare un ricavo di 150 milioni di euro in caso di riscatto dei cartellini, all'orizzonte per il club bianconero si profila un mancato, possibile introito di circa 150 milioni di euro.

Juve, i riscatti di Kulusevski, McKennie e Zakaria Nel dettaglio: la base di riscatto di Kulusevski era stata fissata a 35 milioni di euro; per McKennie a 34,5 milioni di euro e 4,5 milioni di bonus; per Zakaria, a 28 milioni di euro e 5 milioni di bonus; per Arthur, a 37,5 milioni di euro. Fra i quattro, chi ha più mercato è l'ex atalantino Kulusevski. La posizione di McKennie potrebbe cambiare se il Leeds si salvasse: segnali in questa direzione sono arrivati dall'Inghilterra, sebbene la società viva giorni molto importanti per il suo futuro, stante la trattativa avviata dal proprietario Andrea Radrizzani con il gruppo americano cui appartengono i San Francisco 49ers. Per Zakaria si registra l'interessamento del Marsiglia.

Arthur: "Tornerò alla Juve ma La Liga mi attira" Diversa la situazione di Arthur: a Liverpool non ha sfondato. Il ventiseienne centrocampista brasiliano ha esordito nella squadra di Klopp il 7 settembre 2022, in Champions League, nella sconfitta patita per 4-1 contro il Napoli. Da allora, è scomparso dai radar dei Reds. Nei giorni scorsi, al sito Goal, l’ex blaugrana ha dichiarato: "Spero di avere la possibilità di salutare il Liverpool sul campo. Da quando sono qui, Klopp mi ha trattato molto bene. È un onore per me lavorare con lui e il resto della squadra, ma anche lo staff. Ho un contratto di altri due anni, tornerò alla Juve. Devo dire però che La Liga mi attira e potrei concedermi un'altra chance nel campionato spagnolo che già conosco". Apprezzando le capacità manageriali di Giuntoli, che negli otto anni di Napoli ha brillato sia per gli acquisti sia per le cessioni, la Juve confida che arrivi presto alla Continassa. Ma il via libera deve darlo De Laurentiis che, al riguardo, non ha nessuna fretta.

