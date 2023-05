Allegri: "Juve, annata difficile. Siviglia più bravo"

"Quando giochi queste partite talmente importanti fare gol o prenderlo è un attimo. Abbiamo fatto una buona partita. Sono passaggi che vanno fatti, c’erano tanti giovani in campo. E' stata una partita maschia. Abbiamo sbagliato sull’1-0, ma è stata una partita equilibrata. Il Siviglia è stato più bravo". Lo ha detto Massimiliano Allegri a Sky dopo la sconfitta della Juventus in casa del Siviglia in Europa League.