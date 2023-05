Bonucci, gli auguri di Buffon e il futuro: tra l'estero e la Juve

TORINO - Le 500 presenze in bianconero, “toccate” contro il Siviglia allo Stadium nell’andata delle semifinali di Europa League, poi l’infortunio, il tifo acceso dalla panchina al Sanchez Pizjuan nonostante fosse ko (lesione all'adduttore della coscia sinistra), e ora tutta la voglia di rientrare per un saluto finale a una stagione strana, epperò verissima. Leonardo Bonucci spera di tornare in tempo, al massimo, per Udinese-Juventus del 4 giugno e intanto “incassa” l’augurio del suo amico Gigi Buffon. «Ciao Leo, sono molto felice per te che hai raggiunto questo traguardo prestigioso e sono ancora più felice di aver condiviso con te molte di queste presenze in campo. Un abbraccio grande, però adesso devi arrivare a 600», ha detto il leggendario portierone del Parma, che a 45 anni già compiuti, si giocherà l’ennesimo obiettivo di una carriera fantastica, come la promozione degli emiliani in Serie A. Nell’attesa il numero 1 dei numeri 1 ha partecipato al video celebrativo che la Juve ha voluto dedicare al suo ex capitano.