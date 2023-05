Juve, Pogba e la riabilitazione: spunta il commento di Dybala

Paul Pogba continua il suo processo riabilitativo dopo l'infortunio e pubblica due foto sul suo profilo ufficiale di Instagram che lo confermano. Il francese si era infortunato dopo appena 20 minuti nella sua prima da titolare, in questa stagione, contro la Cremonese : il numero 10 bianconero aveva rimediato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra . Nelle foto pubblicate si vede Pogba prima seduto con un macchinario terapeutico posto intorno al suo quadricipite sinistro e poi mentre fa riabilitazione in piscina.

Pogba, il commento di Dybala

Molti i commenti arrivati sotto al post di Pogba, tra cui spicca quello di Paulo Dybala che ha risposto pubblicando l'emoticon di un cuore. Subito scatenati i tifosi juventini che hanno reagito al commento dell'argentino invitandolo a tornare a Torino: "torna alla Juve Paulo", "ti amiamo, manchi come l'aria", "sempre tra i nostri cuori PAULO" e "per sempre l’unica joya bianconera" sono solo alcuni di questi per sottolineare come l'amore per l'oramai fantasista giallorosso non è mai finito.