La Juve e il secondo posto sul campo: è un obiettivo vero, ecco perché

EMPOLI - La Juventus a Empoli prova a inaugurare un tris finale di vittorie che la condurrebbe al termine del campionato con 9 punti in più in classifica, così da mantenere almeno il secondo posto vero, quello del campo. Se ci riuscisse, significherebbe concludere la stagione con sei successi consecutivi. Ci si aspetta rabbia e orgoglio da parte dei bianconeri dopo l’uscita ai supplementari dall’Europa League per mano del Siviglia, con tanto di addio alla finale di Budapest e l’incombere della mazzata della Corte d’appello federale per il processo plusvalenze.