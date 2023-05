Empoli-Juve, gol Luperto: Akpa-Akpro in fuorigioco? Ok per Ayroldi e Var

La Juventus esce umiliata dal Castellani di Empoli, un 4-1 pesante inflitto dalla squadra di Zanetti (gia salva) ai bianconeri che hanno preso atto della penalizzazione di 10 punti a meno di un'ora dal fischio d'inizio di una partita decisiva per la corsa a un posto in Champions. Corsa che ormai sembra quasi del tutto compromessa per i ragazzi di Allegri.

Empoli-Juve, il gol di Luperto

La rete del raddoppio dell'Empoli lascia tuttavia più di una perplessità per la posizione attiva di Akpa Akpro sulla linea di porta nel momento in cui Luperto calcia di sinistro da pochi metri. Siamo al minuto 21, tre minuti dopo il vantaggio di Caputo, e un corner di Fazzini dalla sinistra viene prolungato in tuffo da Grassi per Caputo appostato sul secondo palo: l'attaccante azzurro calcia di sinistro colpendo Akpa-Akpro, Szczesny respinge e Luperto di sinistro segna, proprio mentre il centrocampista di proprietà della Lazio si trova sulla riga di porta. Costituisce un ostacolo per Szczesny e la sua visuale? L'impressione è quella. Non sembra esserci nessun difensore della Juve a tenerlo in gioco.