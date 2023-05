Juve, non è finita. Perché i sei punti in palio sono ancora preziosi

EMPOLI - Tutto finito con il ko di Empoli, per la Juventus? No, finita è la corsa alla Champions League, se non per la matematica che ancora consentirebbe di raggiungere il quarto posto. I sei punti ancora in palio, tre domenica con il Milan e altrettanti a Udine all'ultima giornata, sono comunque preziosi per acciuffare almeno la qualificazione all'Europa League o alla Conference. Qualificazione che peraltro potrebbe arrivare anche mercoledì se l'Inter battesse la Fiorentina in finale di Coppa Italia, rendendo valido per la Conference il settimo posto dei bianconeri, irraggiungibili per il Monza.