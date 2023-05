Juve, Fagioli e il messaggio social: "Ciò che non uccide, fortifica"

"Ciò che non uccide ti rende più forte". Una frase piena di significato, dalla duplice valenza, e con cui Nicolò Fagioli ha voluto far sapere a tutti i tifosi bianconeri di voler tornare il prima possibile in campo ma non solo. Infatti il messaggio del centrocampista bianconero potrebbe essere inteso anche per la penalizzazione inflitta alla Juve e la sconfitta di Empoli. Non solo il focus, per lui personalmente, sia puntato sulla prossima stagione per rientrare il prima possibile e dare una mano alla squadra, ma anche un messaggio di forza per tutto il gruppo, squadra e tifosi.