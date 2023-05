Juve, dubbio Vlahovic verso il Milan. Il punto sull'attacco

TORINO - Sovraccarico tendineo al muscolo sartorio: è la diagnosi dell’infortunio occorso a Dusan Vlahovic, reduce da una seduta di allenamento a parte proprio nel giorno in cui invece Leonardo Bonucci ha svolto una parte con il gruppo in previsione di Juventus-Milan . Ecco, per il big match di domenica 28 in prima serata all’Allianz Stadium la presenza dell’ex centravanti della Fiorentina va considerata in dubbio .

Juve-Milan, se salta Dusan…

Non essendo nelle ore immediatamente precedenti il fischio d’inizio, Massimiliano Allegri si prenderà tutto il tempo utile per verificare la situazione e capire se DV9 farà in tempo a tornare al lavoro con il resto della squadra. Difficile lo faccia già dalla prossima sessione programmata domattina (26 maggio), nel frattempo la Juve anti-rossoneri comincia a prendere forma, con Arkadiusz Milik e Moise Kean che al momento risultano a disposizione. E con una sorta di “diktat” nella mente dei bianconeri: malgrado il -10 in classifica, acciuffare il secondo posto sul campo, come ribadito dalla proprietà e John Elkann in persona, è considerato obiettivo assolutamente prioritario.