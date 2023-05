Juve, credevi fosse Tevez. Invece è Di Maria (e Messi lo tenta)

Juve, Di Maria e la speranza di rivivere Tevez

Pochi sprazzi, molta discontinuità, un bilancio che i numeri non reggono (39 presenze, 8 gol, 7 assist), soprattutto non legittimano l'ingaggio di 7,8 milioni di euro netti. In altri tempi e in un'altra Juve le frecciate social della signora Di Maria sarebbero punture di spillo, ma le risposte piccate ad alcune critiche dei tifosi non hanno giovato a stabilire un clima idilliaco. Cogliendo fior da fiore: "Non è lui l’allenatore, non è lui che preferisce aspettare dietro, fai silenzio, sei sciocco o ti pagano per farlo?". La verità è che, da argentino ad argentino, la Juve sperava di rivivere il biennio d'oro di Carlitos Tevez (96 presenze, 50 gol, 2 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa, finale Champions League) e, purtroppo, così non è stato.

Juve, Di Maria e l'ipotesi Barcellona con Messi

Di Maria è un fuoriclasse che nella peggiore Juve di questa stagione si è sentito un corpo estraneo e ha accusato un'evidente crisi di rigetto. Un anno fa, a Parigi, sognava il ritorno al Rosario Central, dove tutto era cominciato; un anno dopo prepara le valigie, ma non è detto che siano il Benfica o il Galatasaray a convincerlo a non tornare all'antico amore. All'improvviso, lo scenario è cambiato perché l'ipotesi di giocare con Messi nel Barcellona non è più solo la suggestione ventilata negli ambienti della nazionale campione del mondo che in giugno sarà protagonista del tour asiatico a Pechino contro l'Australia) e Indonesia. Sia il sette volte Pallone d'oro sia il quasi ex Juve, dal primo luglio saranno svincolati: Laporta sogna il colpo doppio; con la Juve, invece, Di Maria ha chiuso.