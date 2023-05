Juventus, la questione Giuntoli e le crepe su Allegri

TORINO - Terminato l’iter della giustizia sportiva italiana, resta da capire cosa stabilirà la Uefa ma la Juventus è quantomeno in Conference League e una eventuale vittoria a Udine, unita all’incastro con altri risultati, potrebbe proiettarla in Europa League. A questo punto, per il club bianconero urge definire le mosse future per quanto riguarda l’area tecnica. A cominciare dal direttore sportivo. Un enigma? No, perché la Juventus ha scelto da tempo, non è un mistero, Cristiano Giuntoli, l’architetto dello scudetto a Napoli. Ma Giuntoli è legato alla società di De Laurentiis da un altro anno di contratto: il presidente azzurro si sta occupando della questione allenatore, con l’addio di Spalletti, e finora non c’è stato il via libera per il ds, direzione Torino. De Laurentiis conosce la volontà del dirigente toscano, però non è ancora stato affrontato l’argomento in maniera concreta. E anche la Juventus lo sa che servirà ancora un po’ di tempo.