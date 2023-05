Un’altra Juve in campo, ma Kean si ferma

TORINO - Tutta un’altra Juve, come se di colpo si potesse tornare a correre senza un giubbotto zavorra da trenta chili indosso. La squadra di Allegri si ritrova alla Continassa davanti al pubblico che applaude l’inizio della seduta quasi come se vivesse una liberazione. Punto e a capo, si volta pagina e c’è un nuovo libro da scrivere in cui la giustizia sportiva italiana non ha più diritto di cittadinanza. È così prima della partita a campo ridotto a cui non prendono parte oltre ai lungo degenti, De Sciglio-Pogba-Fagioli, anche Bremer e Vlahovic alle prese con noie muscolari. Seduta che però verso il finale ha visto Kean dover abbandonare la partitella verosimilmente per un problema muscolare.