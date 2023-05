Abodi: "Patteggiamento Juve? Rispettata norma sportiva"

ROMA - Il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi ha parlato del patteggiamento della Juventus a margine dell’incontro con atlete e atleti medagliati della Federginnastica. “Era nelle possibilità e si è rispettata la norma sportiva, quindi le opportunità della norma. Io valorizzo la serenità cercando di far tesoro dell’esperienza. Quello che è successo deve indurre tutti noi a operare, ognuno nel proprio rispetto dei ruoli, per fare in modo che lo sport e il calcio in particolare sia sempre più credibile agli occhi di chi vuole che la competizione sia corretta da tutti i punti di vista, in campo e fuori dal campo”. Poi, parlando della futura riforma della giustizia sportiva, ha aggiunto: “Abbiamo parlato con il presidente Malagò e con il presidente Gravina. A loro sta il compito di fare un’analisi critica di questi avvenimenti di questo anno e mezzo, per fare in modo che la giustizia sia sempre più credibile agli occhi dell’esterno e che abbia dei tempi certi, che sappia contestualizzarsi. Per i reati che non riguardano la competizione corrente magari il giudizio può avvenire anche dopo, ma questo non spetta a me dirlo. Sono convinto che il mondo dello sport farà un’analisi critica e farà la riforma necessaria. Noi come governo faremo la nostra parte nel pieno rispetto dei ruoli”.