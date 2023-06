Quanto vale la Juve per Forbes? La classifica, fuori il Napoli dai top

TORINO - Quali sono le squadre di calcio più preziose del mondo? La risposta arriva da Forbes che ha stilato la classifica internazionale sulle valutazioni dei club. Una importante graduatoria che la prestigiosa rivista economica statunitense fornisce ogni anno dal 2004 basandosi su parametri ben precisi: i dati sui ricavi e sul reddito operativo. I primi riflettono i proventi che la squadra di calcio genera dal broadcasting, dagli eventi commerciali e dai giorni delle partite, il secondo è l'utile prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento, compravendita di giocatori e cessione delle registrazioni dei giocatori. Per quanto riguarda i club europei i dati presi in esame si riferiscono alla stagione 2021-2022, mentre per le squadre della Major League Soccer solo al 2022. Le fonti includono i rapporti e i documenti annuali delle squadre, i dirigenti e gli investitori dei team, i rapporti delle agenzie di rating del credito, i banchieri sportivi e i rapporti annuali della Deloitte Football Money League.