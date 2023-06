Perché Tudor ha lasciato Marsiglia. Ora la Juve ha un'altra scelta

Da oggi in poi, Massimiliano Allegri ha un ingombrante rivale nella corsa alla panchina della Juve 2023/2024 che formalmente è più che mai sua, avendo un contratto sino al 30 giugno 2024, eppure mai così traballante come a una giornata dalla fine. Il rivale si chiama Igor Tudor, 45 anni, croato di Spalato, giocatore della Juve dal 1998 al 2005 (174 presenze, 21 gol, 2 scudetti, 2 Supercoppe italiane), viceallenatore della Juve nella stagione 2020/2021, gestione Pirlo. Chi lo conosce bene dice: Tudor è un signore abituato a parlare chiaro dicendo ciò che pensa e pensando sempre a ciò che dice. Non si è smentito nemmeno annunciando ufficialmente che lascia l'Om, il Marsiglia amatissimo dai suoi tifosi: "Ringrazio il presidente Longoria per le sue parole di stima. È stato un onore per me lavorare in questa stagione con il club, far parte di questa famiglia, incontrare i suoi tifosi e questa città che ha un'energia così speciale. Ho preso la decisione di lasciare la panchina per motivi privati e professionali. Non ho firmato con un altro club e non sono arrabbiato con nessuno. Lavorare all'OM è come lavorare per 2 o 3 anni in un'altra società. Penso che i dettagli non contino, è ciò che sento dentro a contare. Qui ho dato tutto, ci sono state tante notti insonni. La collaborazione è stata fantastica, ho lavorato con persone competenti, che conoscono la strada da percorrere”.