Juventus, la quarta maglia è solo su Fifa 23: domina il rosa

La passione degli amanti di calcio si scatena a suon di partite alla console con gli amici oppure online con perfetti sconosciuti. Una passione sconfinata, tanto più che l'Italia ha recentemente centrato la qualificazione ai prossimi Mondiali di Fifa 23 . Attrae la possibilità di poter giocare e muovere i propri beniamini, simulando match e carriere. Fantasia che si scatena anche per i kit particolari delle squadre che, sempre più spesso, vengono proposti dai giochi della serie Fifa. L'ultimo, in particolare, riguarda la Juventus .

Juve, nuovo kit su Fifa 23

Qualche mese fa erano state proposte delle divise retro per 15 squadre: tra queste club come il Real Madrid, il Manchester City e la stessa Juventus. Stavolta nuova maglia per i bianconeri, ovvero la quarta stagionale che sarà però disponibile esclusivamente su Fifa 23 e, chiaramente, soltanto online. Si tratta di un kit composto da una maglietta in prevalenza bianca nella parte bassa, con una banda nera e poi tanto rosa shocking (sia in maniera uniforme che con "schizzi" di colore). La divisa sarà disponibile a partire dalle ore 19 di questa sera: "Trasformare il kit dei sogni dei tifosi in realtà" il messaggio del club bianconero sui social.