Juventus, subito un tuffo nel futuro: non solo con Giuntoli

UDINE - La Juventus chiude al settimo posto. Così recita la classifica della Serie A, viziata dalla penalizzazione da meno 10 della giustizia sportiva. Tradotto, la squadra di Allegri si sarebbe piazzata terza, a pari punti con l’Inter, ma in realtà chiude con il posto utile per l’Europa di serie B, appunto la Conference League. Questo significa che al netto di possibili squalifiche dell’Uefa per le coppe europee, la Juventus dovrà allestire una rosa utile soprattutto per riprendersi una delle prime quattro posizioni, quellw che garantiscono la Champions League e magari alzare un trofeo al cielo, quest’anno manco uno. Per cui bisognerà migliorare le semifinali in Europa League e in Coppa Italia per arricchire la sala trofei del J Museum che quest’anno ospiterà in più solo la Coppa Italia vinta dalle Women ai supplementari contro la Roma fresca di scudetto.