Rabiot e la Juve, l'offerta e la risposta: cosa può succedere

TORINO - Altra giornata intensa in casa Juventus, su due fronti: mercato e politica. Se c’è un giocatore, nella Juventus attuale, che sarebbe da trattenere a tutti i costi, ebbene questo è Adrien Rabiot. Sembrava tutto perso, in realtà la Juventus sta tentando l’ultima carta per il rinnovo. Operazione complicata, ma è una specifica richiesta di Max Allegri, che ha saputo esaltare il francese dopo un periodo non facile. Il rinnovo di Rabiot è il primo tema caldo per Giovanni Manna, da incaricato in attesa di capire cosa succederà con Cristiano Giuntoli.