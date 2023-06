Juve, Danilo la stella di una stagione difficile: nella Top 11 statistiche

Si è appena chiusa una stagione difficile per la Juventus , ma comunque d’oro per Danilo : il difensore bianconero, che ha vestito per buona parte dell’annata (31 partite) la fascia di capitano e a marzo ha rinnovato per un altro biennio , rimanendo legato alla Juventus fino al 2025 , ha stabilito il record di partite giocate in una singola stagione, 54. Mai nella sua lunga carriera si era spinto a tanto, fermandosi a quota 53 nel 2011 con il Santos. Un primato che gli ha permesso di essere lo stakanovista in casa Juventus : anche Kostic è arrivato a disputare 54 gare in questa stagione, ma cambiano sensibilmente i minuti in campo, 4644 per il brasiliano, 3644 per il serbo. A livello di Serie A, Danilo è il quarto, tra i giocatori di movimento, ad aver giocato più minuti.

Danilo imprescindibile: i suoi numeri in questa stagione

Grande continuità e grande tenuta fisica per il 31enne brasiliano. Ma non si è limitato a questo. Il difensore ha mantenuto per tutta l’annata un livello di performance molto alto primeggiando in tantissime statistiche: tra i difensori bianconeri è il primo per palloni recuperati (375), è quello che ha affrontato più duelli difensivi (452) e che ha intercettato più palloni (354). Non è dunque un caso che la Juventus abbia concluso il campionato con la terza miglior difesa del campionato, dietro a Napoli e Lazio. Se si amplia l’orizzonte a tutta la Serie A, Danilo è l’8° giocatore per palloni recuperati ed occupa la stessa posizione per i palloni recuperati nella metà campo avversaria. A confronto con i difensori centrali delle prime sei squadre di Serie A, il brasiliano è quello che affronta in media più duelli in fase offensiva (3,1) ed è il 13° giocatore per contrasti in media a partita (2,4) e il 19° per intercetti (1,3). Da questi numeri si comprende il motivo per cui Massimiliano Allegri non abbia mai rinunciato a lui in partita (ne ha saltate soltanto due - contro Psg e Empoli - perché squalificato) e il perché sia Sofascore sia Whoscored abbiano inserito il difensore brasiliano nella top 11 della stagione.