Pogba, dalla Juventus all'NBA: Miami-Denver dopo la riabilitazione

TORINO - Paul Pogba sta lavorando per mettere alle spalle una stagione che di certo non è andata come si sarebbe aspettato . Vuole tornare più forte di prima, l'ultimo anno è stato falcidiato da infortuni che gli hanno impedito di dare una mano alla Juventus. Il francese su Instagram sta tenendo tutti aggiornati sul suo processo riabilitativo , concedendosi però anche qualche momento di legittimo svago.

Pogba alle Finals Nba

Come quello di questa notte in Florida, quando ha assistito alla gara-3 delle Finals Nba tra Miami Heat e Denver Nuggets. Lo ha mostrato lo stesso Pogba, postando delle stories sul suo profilo Instagram in cui riprende le stelle del basket statunitense in azione e venendo immortalato anche dalla stessa Nba in posa con il prestigioso trofeo.