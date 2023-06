Juve Women, ufficiale Thomas dal Milan: "Voglio continuare a crescere"

La Juventus Women è scatenata sul mercato. Il direttore Braghin ha portato a termine già quattro colpi in entrata. Dopo Garbino, Palis e Cafferata, arrivata ieri venerdì 9 giugno a Vinovo, infatti, è ufficiale anche Lindsey Thomas . Attaccante francese che ha fatto vedere ottime qualità in queste sue stagioni in Italia. Dalla Francia è arrivata prima alla Roma e nele ultime due stagioni ha vestito la maglia del Milan . Ora la nuova sfida con la maglia bianconera.

Juventus Women, Thomas, comunicato

A comunicare l'acquisto di Lindsey Thomas è stata proprio la Juventus con un comunicato ufficiale. Di seguito la nota del club: "Una nuova freccia offensiva per la Juventus: Lindsey Thomas dal 1° luglio 2023 sarà bianconera! L’attaccante francese arriva dopo l’esperienza al Milan e firma un contratto fino al 30 giugno 2025".

Dopo l'ufficialità sono arrivate anche le prime parole da calciatrice bianconera: "Voglio continuare a crescere e trovare la regolarità per aiutare la società a vincere altri trofei. Arrivo con grande determinazione e piacere. Sono qui nel momento migliore della mia carriera e penso sia una cosa positiva sia per me che per il club. Qui ho sentito subito tanta professionalità".