Juve 2023/24, il piano di Allegri: Pogba trequartista e tutte le alternative

TORINO - La Juventus è già al lavoro per pianificare la prossima stagione con Massimiliano Allegri che pensa a nuove soluzioni per valorizzare il materiale umano e tecnico a disposizione: dopo il 3-5-2 (e ogni tanto il 4-3-3) visto nella scorsa annata, il tecnico avrebbe in mente un 4-3-1-2 con Pogba fulcro del gioco, nella posizione di trequartista. Ecco come potrebbe essere la "nuova" Juventus, con due soluzioni per ruolo, in attesa degli sviluppi del mercato in entrata ed uscita