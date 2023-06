Bugo: "Juve, una stagione da Hendrix. Ma credo nel "Bambino" Pogba"

TORINO - Un bambino è il suo nuovo singolo, sferzante energia rock per ricominciare con un inno alla vita, all’ottimismo e alla riscoperta della parte più spensierata e positiva che c’è in tutti. È un po’ come se Cristian Bugatti, in arte Bugo, fischiasse l’inizio dell’estate e tre mesi di ottimismo. «Il pezzo è stato un piccolo miracolo in studio. Ero a Brescia a registrare, quel giorno ero riposato, sono entrato e mi è subito venuto il giro giusto, così ho iniziato a scrivere dal ritornello. Tutto è venuto naturale e spontaneo, poi sono andato in un bar lì vicino e ho scritto il testo in dieci minuti: non mi piacciono i testi troppo cerebrali. E cos in un giorno il singolo era pronto. Una botta di positività che credo serva in questo momento».





Anche per la tua Juventus?

«Il singolo inizia con la frase “Come stai? Tutto bene!”. Forse la sera prima di quando l’ho scritto, la Juve aveva vinto... (ride). Non mi ricordo bene. Diciamo che adesso è un momento duro, ma sapete una cosa? È in questo momenti che mi sento ancora più juventino. E in questi momenti si prende la forza per ripartire».



Chi è il “bambino” che la Juventus deve riscoprire dentro di sé?

«Pogba è un bel bambinone, sempre allegro e positivo, disposto a scherzare e a giocare con la fantasia e la spensieratezza di un bambino. Magari tornasse in forma, sarebbe un acquisto eccezionale. Ma anche Chiesa ha tanta grinta e dei giovani mi fa impazzire Moretti, spero che segni questo benedetto primo gol in bianconero al più presto. Mi auguravo che non vendessero McKennie, il texano mi è sempre piaciuto anche quando tutti lo criticavano».



Cosa ti aspetti per l’immediato futuro della Juventus?

«Io sono un pragmatico, un altro anno di Allegri va bene, cambiare in questo momento potrebbe togliere ulteriore equilibrio. E fare un po’ di repulisti nella rosa, a partire da Paredes e Di Maria, due fuoriclasse non discuto, ma con uno scarsissimo attaccamento alla maglia».



Una speranza?

«Che siano finalmente finite le questioni giudiziarie, mi aspetto un anno di assestamento, di ricompattamento. Vediamo poi cosa succede in società... Personalmente sogno il ritorno di Andrea Agnelli, anche perché lui avrà una grande voglia di rivincita».



Cosa chiedi ai dirigenti attuali?

«Lucidità. Adesso mi sembra che sia una dirigenza di legali e amministratori. Mi aspetto l’inserimento di un uomo di calcio e poi, come ho detto, se tornasse Andrea...».



Che canzone descriverebbe la stagione della Juventus appena finita?

«Qualcosa di Hendrix, direi: Crosstown traffic, nervosa e un po’ ansiosa».



Quella della prossima?

«Bambino! Ha un bellissimo coro da stadio con quel “na na na na”. Anzi spero che entri nella playlist del prepartita per caricare i ragazzi e i tifosi».