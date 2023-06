Spinazzola e i ricordi Juve: l'aneddoto sull'idolo Douglas Costa

L'Italia di Mancini ha perso 2 a 1 nella semifinale di Nations League contro la Spagna e tra i titolari azzurri ha giocato anche l'esterno della Roma Leonardo Spinazzola . Il difensore giallorosso, con un passato nella Juventus - ci ha giocato nella stagione 2018-19 dopo aver trascorso due anni nel settore giovanile (tra il 2010 e il 2012)- ha raccontato qualche aneddoto riguardo al suo passato in bianconero.

"Quando giocavo alla Juve ero innamorato di Douglas Costa come giocatore" ha detto Spinazzola in un evento online organizzato dal suo agente, nel corso del quale ha parlato appunto di quella stagione in bianconero.

Juventus, aneddoto Spinazzola-Douglas Costa

Leonardo Spinazzola ha raccontato un aneddoto sullo scambio delle maglie: "Non sono solito scambiare le magliette con altri calciatori alla fine delle partite, ad esempio dopo aver affrontato l'Argentina con la nazionale italiana volevo quella di Messi ma alla fine mi vergognavo troppo e non gliel'ho chiesta". Da Messi a quelle di Douglas Costa, compagno di squadra alla Juve: "Devo però ammettere che a casa ho tre magliette di Douglas Costa. Quando giocavo alla Juventus ero innamorato di questo giocatore e con lui l'ho scambiata tre volte. Ovviamente ho anche quella di Gianluigi Buffon, ma non quella di Cristiano Ronaldo" ha chiuso l'esterno ora alla Roma.