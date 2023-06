Juve, Barbieri e le emozioni bianconere: sogni, sacrifici, obiettivi

A prescindere dai risultati di squadra, il terzino destro classe 2002 non potrà mai cancellare l'annata agonistica 2022/2023 nella quale ha giocato per la prima volta in Champions League e in Serie A .

Juve, Barbieri: i numeri della stagione tra Next Gen e prima squadra

Oltre alle 19 presenze nel girone A di Serie C e alle 5 in Coppa Italia di Serie C, Barbieri è stato utilizzato da Massimiliano Allegri per 3 volte in Serie A (debutto il 16 aprile 2023 in Sassuolo-Juve 1-0) e una in Champions League (Juve-PSG 1-2 dell'11 novembre 2022). Avanti seguendo la strada che lo stesso Barbieri ha tracciato: "Sogni, sacrifici, obiettivi".