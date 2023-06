Cori anti Juve, il Napoli e Politano patteggiano: cos'è successo

Sono state ufficializzate dalla Figc le ammende per il Napoli e per Matteo Politano in merito al coro, ritenuto "ingiurioso e offensivo" verso la Juventus, intonato al termine della partita degli azzurri sul campo dell'Udinese, incontro dello scorso 4 maggio che ha sancito la conquista dello scudetto da parte della squadra di Spalletti.