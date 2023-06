La Juve è un'ossessione: insulti agli Europei di atletica. Cosa è successo

CHORZOW (Polonia) - La Juve fa sempre notizia, la pensano sempre in molti anche quando non c'entra nulla. Per la prima volta nella storia l'Italia si aggiudica gli Europei a squadre di atletica. Un incredibile successo per il team azzurro che, dopo la premiazione, ha continuato la festa in pista per lo storico trionfo. Clamoroso però quanto accaduto al Silesian Stadium di Chorzow con gli altoparlanti che celebrando Tamberi e compagni hanno trasmesso qualcosa di decisamente stonato. O quantomeno fuori contesto.