Juve, incubo Szczesny: “Credevo di morire”. Su Allegri: “Un grande amico”

"Il ritiro con la Polonia? Sì, è molto vicino, sto giocando già più a lungo del previsto. Smetterò quando sentirò di non poter dare il 100% in campo, quindi voglio finire ad alto livello. Non lo annuncerò, lo terrò come sorpresa perché non voglio nessun addio". Così Wojcieh Szczesny , intervistato Canal Plus Sport Polonia sul possibile addio alla nazionale.

"Dopodiché voglio giocare un po' per divertirmi, non so davvero in che modo o come - continua - . Mi concentro principalmente sulla mia famiglia e mio figlio, durante una stagione trascorro 1/3 del mio tempo da solo e non è divertente per mio figlio e ovviamente per me. Un giorno, mentre stavamo parlando di porre fine alla mia carriera con la mia famiglia, mio ??figlio ci ha sentito e mi ha chiesto se passerò più tempo con lui dopo aver smesso, ho risposto di sì e mi ha chiesto se potessi ritirarmi adesso, mi sono molto emozionato".

Szczesny e i numeri di una stagione super

Nonostante le difficoltà della Juventus in questa stagione, Szczesny è stato uno dei migliori: 40 gol subiti in altrettante partite e ben 19 clean sheet. 14 solo in campionato, una speciale classifica che vede l'ex Roma dietro solo a Meret del Napoli (16) e Provedel della Lazio (21). Szczesny, però, ha collezionato "solo" 28 presenze in campionato mentre gli altri due rispettivamente 34 e 38. Tra coloro che hanno superato le venti apparizioni, infatti, a livello di percentuali il polacco sarebbe dietro solo al portiere biancoceleste: 53,6% contro 55,3%.