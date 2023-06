Cori anti-Juve, il bianconero Tortu: “Ho saltato e cantato anche io”

CHORZOW (POLONIA) - Nelle ultime ore è montata la polemica per quanto accaduto durante la premiazione agli Europei a squadre di atletica . L'Italia, per la prima volta nella sua storia, è salita sul gradino più alto del podio e per festeggiare il trionfo dagli altoparlanti del Silesian Stadium di Chorzow, Polonia, è risuonato il celebre brano dei Ricchi e Poveri "Sarà perché ti amo".

Peccato, però, che la versione non fosse quella originale bensì quella cantata dai tifosi antijuventini: "Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino". Una vicenda spiacevole e totalmente fuori contesto che stona con le celebrazioni di un risultato sportivo storico per i nostri colori.

Tortu sulla vicenda e la passione per la Juventus

Sulla vicenda è intervenuto anche il velocista Filippo Tortu, noto tifoso della Vecchia Signora: "L’ho sentito e l’ho cantato anche io, anche se sono gobbissimo. Non mi sembrava nemmeno una polemica da fare - sdrammatizza -. Eravamo lì con un amico interista, un romanista e uno napoletano, ci siamo abbracciati e abbiamo cantato anche quello. Non è colpa nostra e loro non sapevano nemmeno che fosse così. Ci abbiamo riso sopra, io vivo tutto l’anno lo sfottò, fa parte del calcio". Poi, sulla grandissima passione per la Juventus ammette: "Io sono molto 'da campo', mi piace vederla giocare, a me piace a prescindere e spero che Allegri rimanga". Infine, sul momento no della squadra: "Vediamo questo trambusto che c’è stato, secondo me tutto si metterà a posto bene per l’anno prossimo".