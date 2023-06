L’ex prodigio Juve finito nella Serie B argentina, ve lo ricordate?

Guido Vadala, da 'nuovo Messi' alla Serie B argentina

Vadala, ad appena 16 anni nelle giovanili del Boca, ha fatto vedere grandi cose, realizzando addirittura 32 gol in 29 partite, e sembrava promettere una grande carriera. In Argentina lo chiamavano addirittura "il nuovo Messi" per le sue caratteristiche tecniche e perchè nato a Rosario come il campione argentino ex Barcellona. Esordisce giovanissimo con il Boca e poi, nel 2015, entra nella trattativa tra Juventus e argentini per il ritorno di Tevez a Buenos Aires. A Torino arriva in prestito biennale e gioca con la formazione Primavera trionfando anche al Torneo di Viareggio ma la Vecchia Signora decide di non esercitare il riscatto. Così torna in Argentina e poi finisce nel dimenticatoio tra l'esperienza all'Union de Santa Fe, un'altra parentesi al Boca con appena 4 presenze, la deludente avventura in Cile all'Universidad de Concepción e la negativa stagione al Charlotte Independence in una serie minore del calcio statunitense. Negli ultimi anni, infine, ha provato (senza fortuna) a trovare il riscatto in campionati minori argentini e attualmente gioca nel Club Atlético Alvarado in Primera B Nacional.