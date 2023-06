Locatelli lavora con un allenatore speciale: è carico per la Juve

Il suo "nuovo preparatore" sarebbe dunque il padre Emanuele, di professione bancario, suo primo allenatore nella squadra dell’oratorio della città in cui Locatelli ha passato l’infanzia ed è cresciuto calcisticamente, il Pescate. Il centrocampista bianconero appare sereno e sorridente, con la voglia di mettersi subito in forma per la nuova stagione.

Juventus, la stagione di Locatelli

Locatelli è reduce da una buona stagione in bianconero, in cui ha collezionato 49 presenze tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia. A differenza della prima stagione in bianconero, conclusa con 3 reti segnate, quest'anno il centrocampista bianconero ha chiuso l'annata senza mai andare in gol.