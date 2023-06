Anche il figlio di Galderisi va in gol...

TORINO - Dal pallone alla musica. Andrea Galderisi, figlio dell'ex attaccante Giuseppe detto Nanu , dopo aver cercato fortuna nel calcio si è buttato nella discografia e venerdì 30 giugno segnerà un gol particolare con il sul primo singolo da solista. Andrea, interista ma simpatizzante Juve per vari motivi, è stata la prima squadra del padre, il suo idolo è Platini che giocava appunto col papà in quel periodo e adora Del Piero che ha iniziato con suo padre come allenatore a Padova, dopo un’esperienza con il duo Gam ha deciso di esordire nel suo percorso solista con “Sperare di meglio” , un brano dal significato semplice ma profondo, si può sempre sperare di meglio nella vita, anche quando circondati dal peggio. Sappiamo tutti che il peggio esiste, alle volte è bello fermarsi e pensare ma agire e sperare al meglio a volte è l’unica e ultima soluzione. Il brano uscirà venerdì 30 giugno, e sarà accompagnato da un semplice lyric video con l'artista in primo piano che canta il brano a supporto del significato del brano, senza effetti speciali.

Le sue parole

Così Andrea Galderisi commenta il suo brano: «Questa canzone è un inno alla speranza come dal titolo ed ha un significato fondamentale all'interno del disco che sarà personale ma può appartenere a tutti perchè ci siamo trovati tutti in situazioni negative, in situazioni di blocco, di stallo, che fosse con una persona o in una situazione di vita generale. “Sperare di meglio" è la forza che la speranza ci tira fuori». Si può ascoltare e guardare il video su youtube in anteprima.