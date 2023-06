Allegri, lo sfottò di un tifoso del Napoli: lui sta al gioco e ci ride su

È tempo di vacanze per Massimiliano Allegri . La stagione appena conclusa non è stata delle migliori per il tecnico bianconero che, oltre a dover fare i conti con i risultati altalenanti, ha dovuto affrontare diverse questioni extra campo.

Ora, però, è tempo di ricaricare le batterie: tra poche settimane si tornerà a lavoro per preparare il nuovo campionato mentre nelle ultime ore a Torino è arrvato Timothy Weah.

Allegri e il siparietto con il tifoso del Napoli: ecco cosa è successo

Nelle scorse ore, però, sui social è apparso un video diventato subito virale. Un tifoso del campioni d'Italia in carica, infatti, incontra il tecnico livornese in vacanza e subito lancia una frecciatina: "Mister, complimenti per lo scudetto". Dapprima l'allenatore ringrazia, poi il ragazzo replica: "L'ho preso per Spalletti". Max, però, mantiene l'aplomb, sorride e con grande stile risponde: "Ah bravo, hai fatto bene".