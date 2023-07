Iling carico per la Juve: allenamento intenso in palestra

Mancano meno di una settimana all'inizio del ritiro per la Juventus e Iling Junior sta lavorando con un preparatore per farsi trovare pronto il 10 luglio. L'inglese non ha voglia di fermarsi, ma vuole tornare e mettersi in mostra sin da subito per guadagnarsi sempre più spazio dopo quanto fatto vedere nelle seconda parta della stagione appena conclusa.

L'esterno bianconero avrà grande concorrenza dalla sua parte con Kostic e, al momento, con il ritorno di Cambiaso dal prestito al Bologna. Nonostante la vacanza, il classe 2003 è al lavoro tra campo, palestra e parte atletica. Rafforzamento muscolare, esercizi con il pallone tra tiri in porta e tecnica oltre a esplosività e forza nelle gambe. Un allenamento a 360° per Iling che sta dimostrando tanta voglia di rimettersi in condizione quanto prima.

Juventus, Iling si prepara per il ritiro

Samuel Iling Junior è uno dei ragazzi della Next Gen che in stagione ha fatto il salto in prima squadra e si è guadagnato il posto con prestazioni e dando sempre tutto in allenamento. Le sue doti le ha apprezzate anche Massimiliano Allegri che non ha perso tempo nell'utilizzarlo anche in gare importanti della stagione. L'inglese il 10 luglio sarà presente nel ritiro alla Continassa con la prima parte di test, prima di volare negli Stati Uniti nella classica Tourneé estiva dei bianconeri. La Juventus affronterà tra fine luglio e inizio agosto: Barcellona, Real Madrid e Milan nelle tappe americane in cui la squadra di Allegri si troverà ad allenarsi. Date e partite in cui anche l'inglese vuole farsi trovare pronto ed essere protagonista.