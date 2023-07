Juve, il raduno, i test e le amichevoli in Usa: tutte le date dell'estate

Si avvicina il momento del via per la Juventus 2023-2024. Domani infatti i bianconeri si raduneranno alla Continassa, dove in questa settimana hanno già inziato a lavorare Pogba, De Sciglio, Kaio Jorge e Fagioli , e sosterranno visite mediche e test atletici. Martedì comincerà il ritiro vero e proprio, come ormai d’abitudine nel centro sportivo bianconero, dove i giocatori resteranno a dormire nelle proprie camere personali al J Hotel. Lunedì e martedì però non ci saranno ancora tutti: chi è stato impegnato in Nazionale dopo la fine della stagione, infatti, avrà diritto ad alcuni giorni di vacanza extra.

Juve in Usa e le amichevoli

A completare il gruppo agli ordini di Allegri ci saranno così un po’ di giovani di Next Gen e Primavera, alcuni dei quali - di sicuro Yildiz e Huijsen - partiranno anche per la tournée negli Stati Uniti. Il 22 luglio - alle 4.30 di domenica 23 in Italia - il primo impegno oltreoceano, contro il Barcellona a Santa Clara, vicino a San Francisco in California. Sempre in California, ma a Carson, vicino a Los Angeles, la sfida con il Milan alle 4.30 di giovedì 27 luglio, mentre per la terza e ultima partita della tournée, contro il Real Madrid, la Juve si sposterà in Florida, a Orlando, all’1.30 italiana di giovedì 3 agosto.