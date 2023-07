Juve-Barcellona cancellata: "Persi 2 milioni, almeno in 15 con il virus"

Secondo quanto stimato dalla stampa spagnola, sarebbero circa due i milioni di euro persi per la mancata disputa della partita. Un danno economico importante. Gli azulgrana si sono attivati per spostare il match contro i bianconeri a lunedì ma il doppio concerto di Taylor Swift al Levi's Stadium ha vanificato ogni speranza. I tempi di preparazione della struttura a un evento del genere sono lunghi, pertanto niente amichevole.

Spalti vuoti, costi dei biglietti da restituire e tanta delusione per i tifosi che non vedevano l'ora di assistere alla sfida tra le due squadre.

Barcellona fermato dal virus intestinale: i dettagli

Intanto, sempre secondo le fonti spagnole, sarebbero almeno 15 i calciatori del Barcellona colpiti dalla gastroenterite virale. Nel comunicato il club ha parlato di problemi di origine virale: scongiurata dunque l'ipotesi di alimenti in cattive condizioni. Il primo ad essere stato colpito sarebbe stato Koundé. Il virus poi si sarebbe diffuso rapidamente e tra i nomi dei calciatori colpiti ci sarebbero anche Balde, Erica Garcia e il nuovo acquisto Oriol Romeu. Xavi non sarebbe stato contagiato ma alcuni membri del suo staff sì. Alcuni dirigeni culé già in aeroporto per dirigersi verso Santa Clara, invece, hanno dovuto fare rientro in hotel.