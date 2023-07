L'Università dove si costruisce la nuova Juve: tutti i segreti

LOS ANGELES - Per la gente del posto bastano tre lettere: LMU, da leggere rigorosamente “el emmm iuuuu”, ovvero Loyola Marymount University, che anche quest'anno per una settimana si trasforma nel quartier generale della Juventus durante la tournée americana. Una sorta di oasi verde in mezzo al cemento: è a due passi dal frastuono di Lincoln Boulevard, ma qui tutto sembra essersi fermato al 1911, l'anno della fondazione del college gesuita. Una cittadina all'interno della metropoli, una struttura per oltre 7 mila studenti, da una posizione sopralevata, dritto verso Marina del Rey: quando lo smog dà un attimo di tregua, si può vedere distantamente l'Oceano Pacifico.