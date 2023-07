Juventus, la terza maglia 2023/2024: ecco la prima foto della nuova divisa

Mentre la Juventus si trova negli Usa per continuare la sua preparazione in vista della prossima stagione, sul web iniziano a circolare le foto di quella che potrebbe essere la terza divisa della Vecchia Signora. Tramite i propri canali social, La Maglia Bianconera ha infatti pubblicato alcune immagini dell'eventuale ultima maglia della Juve per la stagione 2023/2024, salvo edizioni speciali a campionato in corso.