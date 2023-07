La Juve a Los Angeles: Chiesa-Kean davanti, Vlahovic-Pogba lavoro a parte

LOS ANGELES - Sotto il sole californiano placato dal vento, va in scena il primo allenamento della Juventus nella città degli angeli all’interno della struttura sportiva della Loyola Marymount University. Il gruppo ha svolto una seduta divisa in due parti: una prima atletica, per sciogliere i muscoli, la seconda più lunga, con il pallone. Lavoro diviso in due gruppi, uno seguito da Landucci e l'altro da Magnanelli, i vice di Allegri: esercizi a due tocchi a massima intensità, con l’obiettivo di attaccare la profondità in attacco. Max invece si è concentrato sulla difesa, schierata a tre, con Weah a destra e Cambiaso a sinistra come terzini. Magnanelli ha guidato le manovre d'attacco d’attacco, con la coppia Chiesa-Kean e Yildiz-Soulé come alternativa.