Juve-Milan 6-5 dcr: a Los Angeles è 2-2 al 90, poi ai rigori vince Max

E lasciano pensare che forse venderlo non sarebbe proprio una buona idea. Il Milan scappa due volte, prima con Thiaw e poi con Giroud, ma viene raggiunto da due gol nati su calci piazzati, un corner e una punizione, tirati da Fede per le reti di Danilo e Rugani. E in generale è sembrato di rivedere il miglior Chiesa: in allenamento si capiva che era brillante, in partita si è visto ancora di più.

La Juve di orgoglio

Dopo tanti sbadigli, il primo squillo è proprio di Chiesa al 19’ del primo tempo: largo a sinistra, punta Calabria con il classico movimento per accentrarsi, fa partire il tiro che ha discreta potenza, ma poco giro e diventa docile preda di Maignan. Ma qualche minuto dopo passa il Milan: Theo pennella da par suo su punizione, Thiaw stacca in terzo tempo cestisti stile Lakers, solo soletto, e di testa la mette dentro. Juve subito sotto 1-0. La reazione è affidata al solito Chiesa, che non tanto lontano dal palo alla sinistra di Magic Mike, ma il pareggio arriva, come spesso successo nella passata stagione, da calcio da fermo: angolo di Chiesa, sfiora McKennie, Gatti viene respinto due volte poi la butta dentro capitan Danilo. L’1-1 ridesta il Diavolo che torna in vantaggio per un errore juventino su calcio d’angolo: Miretti tiene in gioco Giroud che incorna e batte Szczesny.