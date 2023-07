Juventus, Soulé contro Yildiz: chi ha vinto la Crazyfast Challenge?

LOS ANGELES (Stati Uniti) - La Juventus prosegue la tournée negli Stati Uniti dove il 3 agosto affronterà in Florida il Real Madrid, tra allenamenti ed eventi promozionali i giocatori bianconeri continuano a darsi battaglia con sfide di abilità. Dopo il duello tra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic nei tiri da dietro la porta, questa volta a sfidarsi sono stati i due giovani provenienti dalla Next Gen: Matis Soulé e Kenan Yildiz. La sfida è stata la "Crazyfast Challenge", una sorta di ruba bandiera con i palloni dove lo scopo è controllare prima il pallone rispetto all’avversario. A vincere è stato il 2003 argentino per 4-3 al 3° e decisivo round.