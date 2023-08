Juve, sorpresa a Orlando: Vlahovic torna in gruppo e punta il Real

ORLANDO - La notizia del primo allenamento della Juventus in Florida è la presenza di Dusan Vlahovic, in gruppo per tutta la seduta: prima parte di corsa, poi con il pallone, comprese le partitelle, in cui ha anche segnato un paio di pregevoli gol. Inoltre Dusan era anche nel ristretto lotto di rigoristi provato da Allegri, nel consueto gioco di fine allenamento: probabile dunque che l'attaccante serbo posso ritagliarsi uno spezzone nella sfida del Camping World Stadium contro il Real Madrid, nella notte italiana tra il 2 e il 3 agosto. Paul Pogba invece ha svolto con il gruppo solo la prima parte di allenamento, poi ha proseguito il percorso personalizzato.