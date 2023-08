Kean show: lo sfottò a Weah e le magie in allenamento con la Juve

L'esterno d'attacco ex Lille sembra decisamente a suo agio nel nuovo contesto a tinte bianconere. Sempre sorridente, allegro proprio come lo è stato da calciatore suo padre George e Kean. Anche grazie a Kean.

Kean si diverte sperando di far divertire (davvero) i tifosi della Juve

Doppio passaporto, nazionalità statunitense, sangue liberiano. Proprio le origini di Weah hanno scatenato un simpatico siparietto orchestrato da Moise Kean con la sua contagiosa felicità: la stessa che poco prima aveva espresso palleggiando per dare spettacolo. Numeri impressionanti in allenamento, l'obiettivo di diventere sempre più efficace in partita per sfruttare al massimo il suo indiscutibile potenziale tecnico ed atletico.