Juventus-Lukaku, continui summit con il Chelsea: le ultime sul mercato

TORINO - Continuano le trattative della Juventus. Ovviamente il punto centrale riguarda Romelu Lukaku. Il belga ha l’accordo con i bianconeri che cercano quello con il Chelsea. Sono frequenti nel corso della giornate le “call” con Londra per trovare la soluzione che vada bene a entrambi i club. Nel discorso ovviamente c’è Dusan Vlahovic che farebbe il percorso inverso (il Bayern Monaco resta molto sullo sfondo viste le difficoltà a convincere il Tottenham per Harry Kane, comunque il preferito dei bavaresi: 100 milioni ancora non bastano). La valutazione del serbo al momento resta il nodo principale, ma si lavora per avvicinare le parti in queste ore, ore frenetiche per il team mercato capitanato da Cristiano Giuntoli.