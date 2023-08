Pogba segna e i tifosi Juve sognano: test con l’Alessandria, la formazione

TORINO - Pogba segna e incanta i tifosi. La rete del "Polpo" (insieme alla doppietta di Rugani ) ha fatto chiudere sul 3-0 il primo tempo della partita amichevole tra la Juventus e l'Alessandria , ultimo test prima del debutto in campionato. Nella ripresa in rete anche Fagioli e Vlahovic .

Un'ottima notizia, che lascia ben sperare per un anno che tutti si augurano possa essere quello del riscatto per il centrocampista francese dopo una stagione costellata da stop e infortuni che praticamente non lo ha mai visto in campo.

Juventus, la formazione scelta da Allegri

Risultato a parte, le scelte di Massimiliano Allegri per l'undici di partenza sembrano dare indicazioni importanti anche in ottica del prossimo debutto in campionato. Fatta eccezione per Filip Kostic e Dusan Vlahovic, infatti, chi è sceso in campo oggi non vedrà una maglia da titolare domenica 20 agosto contro l'Udinese per l'esordio.

Interessante di nuovo Iling Jr nel ruolo di mezzala, una posizione che il giovane a giudizio del tecnico può interpretare e nella quale lo sta impiegando più volte in questo precampionato. Questa la formazione schierata dal primo minuto:

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Huijsen; Soulé, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Iling Jr, Kostic; Pogba; Vlahovic.