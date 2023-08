Arbitri Serie A: Udinese-Juve a Rapuano, i precedenti con Allegri

Udinese-Juventus a Rapuano: i precedenti

Per Rapuano si tratta della 4ª volta in carriera da arbitro in un match con la Juventus e non è la prima volta che dirigerà i bianconeri al debutto in campionato. Infatti nella passata stagione su lui ad inaugurare il campionato della Juventus nel successo netto per 3-0 contro il Sassuolo tra le mura dell'Allianz Stadium (ammonito Locatelli). L'ultimo precedente di Rapuano risale alla passata stagione quando diresse ancora il match tra il Sassuolo e la Juventus del 16 aprile valido per la 30ª giornata di campionato con gli emiliani vincenti per 1-0, rete di Defrel. In quell'occasione un solo cartellino venne estratto dal direttore di gara in tutto l'incontro: giallo a Federico Chiesa. Mentre primo precedente in Serie A per Rapuano con la Juventus è sempre della passata stagione: il 3-0 in trasferta per gli uomini di Allegri sul campo della Salernitana nel 21° turno con ammonito Rabiot.