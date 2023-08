Kean, c'è l'interesse del Milan: cosa pensano la Juve e il calciatore

Il Milan cerca il colpo in attacco e così bussa alle porte della Juventus. I rossoneri infatti hanno pensato alla soluzione Moise Kean per dotarsi di una punta in grado di ricoprire il ruolo di vice Giroud.

In realtà, non si tratterebbe di una prima scelta in quanto il Milan ha come obiettivo principale Broja del Chelsea. Il problema numero uno sarebbero le condizioni di pagamento e impegno. Infatti il Milan vorrebbe poter tesserare Kean non comprandone il cartellino che la Juventus riscattò per 35 milioni dall’Everton ma sposando la strada del prestito oneroso con diritto di riscatto e al massimo obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Kean-Milan, la reazione della Juve e del calciatore

Il giocatore bianconero, informato sull’interessamento, non avrebbe chiuso alla opportunità di cambiare città e maglia, nella speranza soprattutto di poter avere più spazio. Fredda la Juve che vorrebbe monetizzare in modo diverso.