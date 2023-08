Juve, da Di Biase a Gil Puche: chi sono i nuovi talenti della Primavera

Si parte dal Cagliari. Anzi, no. Perché prima la Juventus Under 19 ha ancora un test, l'ultimo prima del campionato. Domani al centro sportivo Michelin di Spinetta Marengo, alle ore 11, c'è l'amichevole contro la prima squadra dell'Alessandria, già affrontata e battuta mercoledì dai bianconeri di Massimiliano Allegri . Dunque, ultima curva prima di affrontare la lunga stagione di Primavera 1. Un'annata nella quale la Juventus dovrà perseguire un duplice obiettivo: continuare ad essere il primo bacino di raccolta di giocatori pronti per la Next Gen di Massimo Brambilla, ma anche migliorare il percorso terminato coi playoff persi contro il Sassuolo a giugno.

Con un grande vantaggio: quello di poter lavorare per il secondo anno di fila con Paolo Montero, confermato alla guida di una squadra che lo scorso anno ha esaltato tantissimi talenti. Per il tecnico l'impresa di plasmare una Juventus a sua immagine e somiglianza sarà più semplice, complice anche la mancata partecipazione alla Youth League. Impegni ridotti, quindi possibilità maggiori di poter intervenire alla radice di una rosa come al solito ricca di ragazzi intriganti. E soprattutto giovane, giovanissima, una delle più verdi del campionato, nella quale si esalteranno anche tanti ragazzi nati nel 2006, per esempio.

Quando inizia la stagione

L’Under 19 bianconera inizia la propria scalata dalla sfida contro il Cagliari del 27 agosto: calcio d’inizio alle 16.30 a Vinovo. Partita subito complicata, ma quelle seguenti non saranno da meno. La prima trasferta, infatti, sarà quella di Lecce, al cospetto dei campioni d’Italia allenati da Federico Coppitelli. Duello difficilissimo, ma che servirà alla Juventus per fare subito sul serio e per misurare in tempi molto rapidi le ambizioni di una stagione in cui, come sempre, i bianconeri partono per vincere. Punto. Dopo la tappa in Salento del 3 settembre, arriva la consueta sosta per le nazionali. Poi, al rientro, altre due gare toste ma sicuramente più abbordabili: l’Empoli il 18 settembre e il Milan il 23. Il campionato sarà lunghissimo, ma da subito la Juventus vorrà imporre il proprio gioco. Alla ricerca, però, di una parolina magica che non ha contraddistinto la passata stagione: equilibrio.